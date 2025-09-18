В МЧС указали на опасность попадания куска липкого скотча в дыхательные пути ребенка

Начальник отдела МЧС России по Тульской области в беседе с «ТСН24» указал про особую осторожность родителей в обеспечении безопасности детей дома и вне его. Например, категорически запрещается оставлять заряжающийся мобильный телефон под подушкой, поскольку устройство может перегреться и спровоцировать пожар. Дети часто проявляют интерес ко всему новому, включая провода и кабели, поэтому важно следить, чтобы ребенок случайно не засунул провод себе в рот, что чревато смертельным ударом электрическим током.

Особое внимание следует уделить предметам повседневного быта, которые кажутся абсолютно безопасными, однако таят в себе скрытую угрозу. Так, воздушный шарик способен перекрыть ребенку дыхание, вызвав удушье, либо спровоцировать аллергическую реакцию. Относительно простого скотча, используемого повсеместно, родители редко задумываются о потенциальной опасности: при вдохе кусок липкого материала может попасть в дыхательные пути ребенка, создав серьезную проблему.

Небольшие батарейки тоже представляют большую опасность: проглотив такую батарейку, ребенок подвергается риску повреждения внутренних органов вследствие химического процесса электролиза, приводящего к выделению едких веществ. Аналогично, маленькие магнитики становятся угрозой, особенно если малыш глотнет два или больше одновременно: соприкасаясь друг с другом изнутри организма, они вызывают сдавливание тканей, вплоть до образования отверстий в кишечнике.

Открытые окна также требуют повышенного внимания взрослых: любопытство маленьких детей нередко толкает их ближе к краю подоконника, что грозит падением и тяжелыми травмами. Электропровода и удлинители иногда используются детьми не по назначению, что становится причиной электротравмы или удушения.

Еще одна важная деталь — деревенский туалет. Часто дети забывают об элементарных мерах предосторожности и играют вблизи выгребных ям, подвергая себя риску падения внутрь глубокой ямы.

Закрытый автомобиль летом представляет собой реальную угрозу перегревания малыша, ведь даже короткое пребывание в нагретом салоне способно привести к тяжелым последствиям. Наконец, бытовая химия, оставленная в доступном месте, легко попадает в руки маленького исследователя, вызывая сильные ожоги слизистых оболочек и отравление.