В компании «Сварщица Екатерина» посоветовали покупать более светлый растворимый кофе
Определить качество растворимого кофе порой бывает непросто. Однако, как утверждает директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов, многое может прояснить цвет порошка. Об этом написал Life.ru.
По словам эксперта, на цвет готового растворимого кофе влияет несколько факторов: изначальный цвет кофейного зерна, способ приготовления кофейного экстракта, его концентрация и правильность процесса сублимации.
Митрофанов поясняет, что, как правило, чем светлее кофе, тем интереснее его вкус и аромат. Чрезмерно темный цвет может свидетельствовать о слишком темной обжарке, которая часто используется для скрытия дефектов во вкусе коммерческого кофе невысокого качества. Темный цвет также может быть результатом обжига в процессе распылительной сушки, что приводит к более горькому вкусу и отсутствию аромата.
В идеале после сублимации кофе должен иметь светло-коричневый цвет, напоминающий молочный шоколад или сливочную карамель. Благодаря сахарам, выделяющимся в процессе сублимации, сухой кофе может приобретать золотистый отлив и блеск. Это естественный цвет качественного светлого растворимого кофе, который в сублиматоре формирует плотную глянцевую структуру.