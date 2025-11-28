В Калужской области начали делать операции по лечению аритмии без лекарств

Врачи в Калужской области впервые начали проводить операции по лечению аритмии с помощью радиочастотной абляции. Процедура позволяет восстановить ритм сердца без пожизненного приема лекарств, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«За первый месяц врачи провели 11 таких операций. Пациентам лечили трепетание предсердий и разные виды тахикардии. В центре также начали выполнять внутрисердечные исследования, которые помогают точнее определить причину аритмии», — добавили в пресс-службе.

Обычно лечение аритмии начинается с таблеток, но РЧА позволяет убрать источник нарушения ритма. После операции пациента сперва наблюдают в реанимации, ему делают ЭКГ, УЗИ и рентген. Затем переводят в палату и выписывают под наблюдением врача.

Процедуру проводят при наджелудочковых аритмиях, таких как трепетание или фибрилляция предсердий, синдром WPW и другие.

Аритмия вызывает у пациентов слабость, перебои в сердце, одышку и головокружение. Из-за регулярных приступов больные живут в напряжении — новый метод позволяет избавиться от этой тревоги.