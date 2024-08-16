В Институте иммунологии объяснили профилактическую значимость аллерговакцины

Минздрав разрешил исследования вакцины от аллергии на пыльцу березы, которую в медицинской среде уже называют настоящим прорывом. Разработали ее в Институте иммунологии ФМБА, представитель которого на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко объяснил профилактическую значимость препарата.

«В моей более чем 25-летней практике для профилактики я лично не использовала аллерговакцины. Мы не используем аллергены, а лечим непосредственно болезнь, то есть когда пациент страдает поллинозом сезонной аллергии», — отметил специалист.

Он добавил, что в профилактическом смысле эту рекомбинантную аллерговакцину можно использовать как лечение будущей перекрестной пыльцевой аллергии.

«Вот в таком смысле я вижу ее профилактическую значимость», — заключил собеседник 360.ru.

О начале клинических исследований вакцины, которая предназначена для профилактики аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии «Российской газете» рассказал руководитель группы разработчиков, директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов.

При успешном завершении испытаний, заявил в беседе с «Известиями» врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов, медицину ждет настоящий прорыв.

«Вакцинация может стать настоящим прорывом в области лечения аллергии. <> Прививка будет действовать быстрее. Кроме того, ее можно будет применять заблаговременно — для профилактики болезни», — подчеркнул он.