В икре пяти известных марок нашли кишечную палочку

Роскачество обнаружило бактерии группы кишечной палочки в икре пяти торговых марок лососевых: «Московский рыбокомбинат», «Русское море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра». Информация опубликована на официальном сайте организации.

Специалисты исследовали продукцию следующих торговых марок: «Московский рыбокомбинат», «Русское море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра», «Очень нежная», «365 дней», «Камчатское море», «Меридиан», «Москва на волне», «Путина», «Ашан», «Корсаков», «Тунгутун», «Авача», «Вкусвилл», «Сахалинский Икорный Дом», «МорМер», «Тунайча», «Горчаков», Metro Chef.

Во всей проверенной продукции не было обнаружено патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу и стафилококк, а также паразитов.

«Ни в одном продукте нет паразитов и их личинок. В итоге, несмотря на выявленные отклонения, можно сказать, что в этом году икра стала безопаснее», — отметили в Роскачестве.

Эксперты подчеркнули, что повторные исследования товаров показали, что некоторые производители неизменно поддерживают высокое качество своей продукции. Другие компании улучшили свои показатели, а у некоторых все еще есть проблемы с микробиологической безопасностью.

«Например, БГКП или микробная обсемененность остались в товарах ТМ „Красное золото“, „Московский рыбокомбинат“. Наоборот, исправились производители икры ТМ „Меридиан“, „Авача“, „Камчатское море“», — подчеркнули в организации.

При этом вот уже второй год подряд бренды «Корсаков», «Тунгутун», «ВкусВилл», Metro Chef, «Тунайча», «Путина», «Камчатское море» и «Очень нежная» держат.

Ранее биолог Ирина Лялина предостерегла россиян от злоупотребления бутербродов с маслом и икрой. Такое блюдо — это пример гармоничного сочетания белка (икра), жиров (масло) и углеводов (хлеб). Однако, несмотря на сбалансированный состав, это оно не подходит для диетического питания из-за высокого содержания масла и хлеба.