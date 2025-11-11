В Хакасии отреагировали на сообщения СМИ о росте заболеваемости ВИЧ

Минздрав: за 11 месяцев в Хакасии зарегистрировали 213 случаев ВИЧ-инфекции

За 11 месяцев в Хакасии зарегистрировали 213 случаев ВИЧ-инфекции, что на 0,5% ниже, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом 360.ru сообщили в Минздраве региона.

«Заболевания среди детей не зафиксировали», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что 92,9% пациентов заразились при гетеросексуальных контактах. Больше всего заболевших среди жителей городов. Чаще всего инфекцию выявляют у мужчин 40-49 лет.

«Обследование на ВИЧ-инфекцию проводится во всех государственных медицинских учреждениях республики», — заключили в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza написал, что в нескольких регионах России фиксируется рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По его данным, в Хакасии якобы отмечались локальные вспышки инфицирования.