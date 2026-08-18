В Госавтоинспекции предупредили, что антидепрессанты могут повлиять на безопасность вождения

В Госавтоинспекции Москвы перечислили группы лекарств, прием которых может снизить концентрацию и замедлить реакцию водителя. Поэтому после употребления таких препаратов лучше отказаться от поездки, пишет MK.RU .

В список вошли антидепрессанты, антигистаминные средства, транквилизаторы, снотворные и седативные препараты. Также осторожность необходимо соблюдать при приеме сильнодействующих обезболивающих, некоторых противосудорожных лекарств и средств от кашля и простуды.

Эти препараты могут вызвать сонливость, головокружение и ухудшение самочувствия, что особенно опасно при управлении автомобилем. В Госавтоинспекции подчеркнули, что даже привычное лекарство может повлиять на безопасность поездки.

Перед поездкой водителям рекомендуют изучить инструкцию к лекарству и убедиться, что оно не мешает управлению автомобилем. Если возникают сомнения по поводу совместимости препарата с вождением, лучше обратиться к врачу или фармацевту.