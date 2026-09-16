В Федерации рестораторов и отельеров предупредили о рисках употребления пищи с большим содержанием углеводов

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал о негативных последствиях потребления пищи, содержащей быстрые углеводы, жиры и соль.

Бухаров отметил, что такая еда представляет особую опасность для людей старшего возраста. По его словам, высокая популярность бургеров и фастфуда в целом объясняется исключительно экономией времени в современном ритме жизни, однако такой подход к питанию может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Эксперт пояснил, что с годами пищеварительная система человека становится менее адаптивной к тяжелой пище, а регулярное употребление продуктов с высоким содержанием трансжиров, соли и простых углеводов значительно повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ.