В «Черкизово» опровергли информацию о вспышке туберкулеза на заводе в Москве

Группа «Черкизово» опровергла появившуюся в Сети информацию о якобы вспышке туберкулеза на заводе в Москве, диагноз среди сотрудников не подтвердили. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, которое оказалось в распоряжении 360.ru.

«Группа „Черкизово“ опровергает появившуюся в ряде СМИ информацию о вспышке туберкулеза на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе. Персонал прошел диагностику на туберкулез, ни у кого из работников диагноз не подтвердился», — заявили в компании.

В пресс-службе добавили, что в августе 2025 года у одного из сотрудников обнаружили заболевание в закрытой форме в ходе медицинского обследования перед операцией.

«Это единственный случай среди сотрудников, общее количество которых превышает 1,5 тысячи человек», — добавили в «Черкизово».

По предписанию Роспотребнадзора на предприятии провели санитарную обработку. Предприятие держит контакт с контролирующими органами и работает в штатном режиме.

Telegram-канал Mash сообщал, что на Черкизовском мясокомбинате якобы нашли открытую форму инфекции у одного из сотрудников, персонал отправили сдавать анализы.

