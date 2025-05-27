В Батайске могут навсегда закрыть единственный в городе роддом

Единственный родильный дом в городе Батайске Ростовской области могут навсегда закрыть уже со 2 июня. Об этом со ссылкой на осведомленные источники заявила местная газета «Батайское время» .

«Родильный дом закрывается со 2 июня, это не мойка, а закрытие насовсем. Рожениц по скорой помощи будут отвозить в ближайшее медучреждение, вероятнее всего, в ЦГБ в Ростов-на-Дону, но пока конкретных распоряжений не поступало», — сообщили журналисты.

По данным издания, женщинам, которые должны стать мамой в мае, еще получают направление на роды в батайском роддоме на улице Куйбышева. При этом роженицам, плановая дата родов у которых назначена на лето, сообщили, что с начала июня медицинское учреждение будет закрыто и им необходимо искать другое место.

Это единственный родильный дом в городе с населением около 125 тысяч человек. Мамами здесь становились не только местные жительницы, но и женщины из ближайших населенных пунктов. В случае закрытия учреждения роженицам предстоит, скорее всего, отправляться в Ростов-на-Дону, дорога до которого, несмотря на расстояние около 15 километров, зачастую бывает загружена пробками.

Официального подтверждения это информации на данный момент не поступало. 360.ru направил официальный запрос в министерство здравоохранения региона.