«Утро.ру»: квашеную капусту не стоит есть при болезни почек

Квашеная капуста давно стала одним из любимых блюд россиян зимой благодаря своему богатству витаминов. Однако традиционный ферментированный продукт способен негативно повлиять на здоровье при некоторых состояниях, сообщило « Утро.ру ».

По данным медиков, употребление квашеной капусты крайне нежелательно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в острой фазе. Повышенная кислотность продукта способна вызывать раздражение слизистой оболочки органов пищеварения, провоцировать боли и воспалительные реакции.

Кроме того, людям с патологиями печени и почек, включая хроническую почечную недостаточность и нефрит, лучше отказаться от употребления квашеной капусты. Высокое содержание соли увеличивает риск задержки жидкости в организме, вызывает отеки и дополнительную нагрузку на почки и печень, добавил nashgorod.ru.