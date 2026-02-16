Уролог Веселов напомнил мужчинам о необходимости ежегодных медобследований после 40 лет
Нижегородский уролог Евгений Веселов в беседе с ИА «Время Н» предостерег мужчин от опасной тенденции избегать врачей даже при наличии тревожных симптомов.
Как отметил врач, игнорирование сигналов организма повышает вероятность тяжелых последствий вроде болезней сердца, онкологии предстательной железы и импотенции. Специалист посоветовал пересмотреть привычный уклад жизни: бросить курить, сократить употребление алкоголя, увеличить двигательную активность и следить за питанием.
Для предотвращения осложнений мужчинам после 40 лет рекомендовано регулярное прохождение медицинского обследования, заключил Веселов.
