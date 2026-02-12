Уролог Убогий указал на рост мужского бесплодия в России

Современная медицина выявляет значительное ухудшение показателей мужского здоровья, что приводит к росту случаев бесплодия в семейных парах. Практикующий врач-уролог Андрей Убогий в беседе с ИА НСН подчеркнул, что в половине случаев бесплодия вина ложится на мужскую половую систему, тогда как раньше эта цифра составляла всего 10%.

По его словам, факторами, отрицательно влияющими на репродуктивную функцию мужчин, являются неправильное питание, курение и злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность и хронический стресс. Изменение образа жизни может положительно сказаться на показателях здоровья и восстановить нормальное функционирование половой системы.

Для диагностики и коррекции отклонений пациентам рекомендуют сдать анализы спермы и проконсультироваться со специалистом. Раннее выявление заболеваний и их профилактика позволяют избежать серьезных проблем в будущем и повысить шансы на рождение здоровых детей.