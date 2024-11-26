Уролог Телешов рассказал, что чаще всего нижегородцы заражаются хламидиозом и гонореей

Чаще всего жители Нижегородской области заражаются хламидиозом и гонореей. Об этом изданию NewsNN рассказал местный врач-уролог Михаил Телешов, комментируя наиболее часто встречающиеся половые болезни в регионе.

Медик объяснил, что в действительности «мужских» половых болезней не существует. Сейчас, по его словам, встречается слишком много всяких инфекций, и каких-то лидеров среди них выделить сложно.

«Проще купить презерватив, чем потом лечиться на 15-20 тысяч рублей», — сообщил Телешов.

Что касается женщин, у них половые болезни обычно проходят бессимптомно, добавил уролог.