Уролог Сыркин напомнил о риске тяжелых осложнений мочекаменной болезни

Мочекаменная болезнь — серьезное заболевание, которое может привести к тяжелым осложнениям, включая утрату функции почки. Об этом рассказал уролог Анатолий Сыркин в беседе с «Газетой.ru» .

По словам врача, камни в почках могут долгое время не беспокоить пациента. Однако при увеличении размера камня и его перемещении по мочевыделительной системе может развиться почечная колика — одно из самых болезненных состояний в урологии.

Опасность заключается в том, что камень способен блокировать отток мочи, вызывая гидронефроз — расширение полостной системы почки и угнетение ее функции. Это может привести к деформации и истончению ткани почки, а в запущенных случаях — к полной утрате ее функции.

Еще одним опасным осложнением является пиелонефрит — острое или хроническое воспаление в почках, вызванное бактериальной инфекцией. Такое состояние может потребовать срочной операции, в том числе удаления больной почки.