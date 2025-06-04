Уролог Свиридов предупредил об образовании камней в почках из-за жесткой воды

Врач выделил следующие ключевые аспекты, влияющие на формирование камней в почках: высокое содержание элементов, провоцирующих образование камней, в составе мочи; недостаточное присутствие защитных соединений, замедляющих процессы кристаллизации; низкий объем потребления жидкости в течение дня.

По словам медика, особенно негативное воздействие оказывает длительное употребление жесткой воды, богатой солями кальция и магния. Такая вода провоцирует нарушение ионного баланса в организме, ухудшая защитные свойства мочи и способствуя формированию камней в почках.

Кроме того, проживание в регионах с высокими температурами также увеличивает риски формирования камней, так как усиленное испарение влаги из организма ведет к повышению концентрации солей в моче.