Уролог Степанов: камни в почках чаще встречаются у жителей юга России, Северного Кавказа и Поволжья

Камни в почках чаще всего встречаются у жителей юга России, Крыма, Северного Кавказа и Поволжья. Все дело в преобладании у людей, проживающих в этих регионах, мясо-молочной диеты в рационе. Об этом «Известиям» рассказал врач уролог-андролог Владимир Степанов.

«При камнях небольших размеров пациентам, как правило, предлагается лекарственная терапия. Однако в моей врачебной практике чаще всего встречаются пациенты с запущенной формой нефролитиаза», — пояснил медик.

Среди самых современных методов избавления от камнений Степанов назвал контактную литотрипсию. С помощью этой технологии врачам удается измельчить твердые камни до мелкого песка и вывести их из мочевыводящих путей. Специалисты используют пневматический, ультразвуковой и лазерный варианты удаления.