Уролог Смерницкий предупредил о рисках для здоровья при отдыхе у воды в августе

С наступлением августа многие продолжают проводить время у водоемов вечером и ночью, несмотря на значительное похолодание. Однако такой отдых может привести к заболеваниям органов малого таза, предупредил в беседе с Life.ru врач-уролог-андролог Андрей Смерницкий.

По словам специалиста, в августе температура воды и воздуха ночью резко падает. Это может вызвать переохлаждение органов малого таза, что особенно опасно при наличии воспалительных заболеваний. У женщин это может привести к циститу или восходящему пиелонефриту, а у мужчин — к обострению простатита и других воспалительных процессов.

Смерницкий подчеркнул, что в таких случаях может потребоваться длительный прием антибактериальных средств и антибиотиков. Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно соблюдать температурный режим и находиться в комфортной теплой среде во время прогулок на природе.

Врач напомнил, что август — это коварный месяц, когда днем тепло, а вечером становится холодно. Поэтому в переходный период важно быть внимательнее и лучше утепляться во время отдыха на природе.