Уролог Смерницкий предупредил, что узкие джинсы вредят мочеполовой системе

Не все знают, что носить узкие и неудобные джинсы может быть вредно для здоровья. Уролог-андролог Андрей Смерницкий рассказал сайту Life о возможных проблемах, связанных с ношением тесной одежды.

По словам специалиста, узкие джинсы могут сдавливать бедренные сосуды и нарушать кровоснабжение. Это может привести к синдрому сдавления бедренного нерва, при котором возникают онемение и жжение в наружной стороне бедра. Также возможны проблемы с суставами, мышцами, осанкой и развитием боли в крестце и пояснице. Кроме того, тесная одежда может вызывать раздражения на коже.

Смерницкий отметил, что ношение узких джинсов может негативно сказаться на мочеполовой системе. У женщин плохая вентиляция малого таза способствует размножению бактерий и может привести к циститу, вагиниту или инфекции мочеполовой системы. У мужчин же повышение температуры яичек из-за узкой одежды может нарушить фертильность.

В редких случаях ношение узкой одежды может вызвать нарушение пищеварения. Поэтому врач рекомендует выбирать дышащие натуральные ткани и менять одежду на более просторную при появлении болей или дискомфорта в области малого таза.