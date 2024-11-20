Уролог Смерницкий опроверг миф о влиянии холодной погоды на размер полового органа

Мнение о том, что температура на улице влияет на размер полового члена, не соответствует действительности. Об этом заявил уролог высшей категории Андрей Смерницкий в беседе с Life.ru.

Врач объяснил, что кровоснабжение пениса остается стабильным в любых климатических условиях. Суровые морозы не могут стать причиной эректильной дисфункции, так как мы не находимся в холоде постоянно, защищаем тело теплой одеждой, дома пребываем в комфортных условиях с отоплением.

Проблемы могут возникнуть лишь в том случае, если у мужчины есть заболевания сердечно-сосудистой системы или нарушена проходимость сосудов, подчеркнул Смерницкий.