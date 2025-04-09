Уролог развеял страшилки о вреде парацетамола для мужского здоровья

Препарат парацетомол способен подорвать мужское здоровье, но лишь в случае передозировки. Об этом Life.ru сообщил врач-уролог Андрей Смерницкий.

По его словам, препарат обладает токсичностью против почек, печени и тестикул. Парацетамол повышает трансаминазы, аланиновую и аспарагиновую аминокислоты, что в конечном счете приводит к снижению уровня связывающих половые стероиды гормонов.

«В конечном итоге в крови уровень тестостерона может снижаться, а тестостерон отвечает за нормальное созревание сперматозоидов. Повторю: все эти действия связаны с передозировкой парацетамола», — подчеркнул врач.

Смерницкий добавил, что это касается не только парацетамола, но и остальных противовоспалительных средств — анальгин, ибупрофен и кетанал. При длительном приеме они способны оказывать негативное влияние на мужское здоровье.

Ранее врач Ирина Ярцева посоветовала не употреблять парацетамол без сильной необходимости