Уролог Низин: заболевания почек делят на врожденные, приобретенные и опухолевые

Уролог Павел Низин рассказал, что ранние стадии заболеваний почек могут протекать без симптомов или с неспецифическими проявлениями. Сами состояния условно разделяют на три группы, отметил эксперт в беседе с RT .

По его словам, первые — врожденные, среди которых называют поликистоз почек и аномалии развития этого органа. Приобретенные заболевания включают острый пиелонефрит, мочекаменную болезнь, хроническую болезнь почек, гломерулонефрит и острую почечную недостаточность. Отдельная группа — опухоли почек.

«Они бывают доброкачественными, например ангиомиолипома, и злокачественными, например почечно-клеточный рак», — пояснил медик.

Базовыми исследованиями для диагностики врач назвал общий анализ мочи и крови. При наличии показаний назначают дополнительные процедуры: УЗИ почек, КТ, динамическую нефросцинтиграфию почек или биопсию.