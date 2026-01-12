Уролог Малхасян предупредил об отложении соли в мочевом пузыре при щелочном цистите

Уролог, онколог и профессор Виген Малхасян описал особенности течения инкрустирующего цистита, известного также как щелочной. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Как пояснил врач, такое редкое заболевание проявляется отложениями солей на внутренней поверхности стенок мочевого пузыря, вызывая характерные симптомы традиционного цистита — частые болезненные позывы к мочеиспусканию, гематурию (наличие крови в моче) и повышенную температуру тела.

Медик пояснил механизм образования солевых отложений: выделяемый бактериями фермент уреаза превращает мочевину в аммиак и углекислоту, что способствует повышению pH мочи и формированию кристаллических конкрементов на стенках органа.