Уролог Малхасян предупредил об отложении соли в мочевом пузыре при щелочном цистите

Уролог, онколог и профессор Виген Малхасян описал особенности течения инкрустирующего цистита, известного также как щелочной. Об этом сообщила «Газета.ru».
Как пояснил врач, такое редкое заболевание проявляется отложениями солей на внутренней поверхности стенок мочевого пузыря, вызывая характерные симптомы традиционного цистита — частые болезненные позывы к мочеиспусканию, гематурию (наличие крови в моче) и повышенную температуру тела.
Медик пояснил механизм образования солевых отложений: выделяемый бактериями фермент уреаза превращает мочевину в аммиак и углекислоту, что способствует повышению pH мочи и формированию кристаллических конкрементов на стенках органа.
