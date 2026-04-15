Уролог Малхасян предупредил, что мочегонные чаи для похудения нарушают водно-электролитный баланс

Уролог-онколог Виген Малхасян в беседе с сайтом KP.RU предупредил о возможных рисках для почек при употреблении популярных напитков.

Сладкие газированные напитки являются фактором риска развития мочекаменной болезни. Исследование, опубликованное в Clinical Journal of the American Society of Nephrology, показало, что одна порция колы в день повышает риск заболевания на 23%. Фруктоза и ортофосфорная кислота в составе газировок способствуют выведению кальция и оксалатов, что увеличивает вероятность образования камней в почках.

Энергетические напитки также представляют опасность. Исследования показывают, что у людей, употребляющих энергетики ежедневно или хотя бы дважды в неделю, риск образования камней возрастает в 5,9 раза. Эти напитки содержат избыточное количество фруктозы, натрия и сахаров, что приводит к выведению большего количества кальция и закислению мочи.

Минеральная вода может быть полезна благодаря содержанию бикарбонатов, которые защелачивают мочу. Однако некоторые минеральные воды, например, «Ессентуки» или «Нарзан», содержат много натрия, что может привести к выведению большего количества кальция.

Свежевыжатые соки, особенно цитрусовые, ценятся за высокое содержание цитратов, которые предотвращают рост камней. Однако в пакетированных напитках цитратов значительно меньше, а фруктозы — избыток.

Алкоголь оказывает неоднозначное воздействие на почки. С одной стороны, пиво снижает риск формирования камней благодаря диуретическому эффекту. С другой стороны, последующее обезвоживание создает условия для формирования камней.

Мочегонные чаи для похудения могут нарушить водно-электролитный баланс, блокируя обратное всасывание натрия, калия и хлора. Это приводит к потере важных электролитов и может быть опасно для здоровья.

По мнению эксперта, лучшее, что можно сделать для почек, — пить обычную чистую воду. Она помогает разбавлять концентрацию солей и вымывать вещества, способствующие камнеобразованию.