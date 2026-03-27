Уролог Королев посоветовал парам обращаться к врачам, если беременность не наступает через полгода с начала планирования

Если паре не удается забеременеть в течение полугода, это повод для обращения к специалисту. Об этом сообщил РИАМО врач-уролог, андролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Константин Королев.

Специалист пояснил, что причин мужского бесплодия может быть множество: варикоцеле, гормональные сбои, генетические факторы или инфекции. Бывает и так называемое идиопатическое бесплодие, когда обследования не выявляют проблем, а беременность не наступает. В таких случаях могут помочь вспомогательные репродуктивные технологии, отметил сайт «Вечерний Санкт-Петербург».

Врач дал несколько общих рекомендаций для тех, кто планирует беременность: исключить перегрев, нормализовать вес, выбирать свободное белье, добавить в рацион рыбу и овощи, вести регулярную половую жизнь и избегать стрессов. Однако, если возникают проблемы, лучше всего обратиться к специалисту для индивидуального подхода.