Уролог Гладышев связал падение уровня заболеваемости ВИЧ с нехваткой секса у молодежи

В Министерстве здравоохранения России заявили о значительном сокращении случаев заболевания ВИЧ-инфекцией за последние 10 лет. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировал уролог Владислав Гладышев.

По его словам, на снижение уровня заболеваемости повлияли несколько факторов.

«Во-первых, россияне стали меньше болеть ВИЧ-инфекциями из-за достаточно агрессивной разъяснительной политики в отношении этого заболевания», — отметил врач.

Вторым фактором он назвал снижение интереса молодежи к интимной близости. Кроме того, специалист добавил, что разные сексуально активные группы, которые больше подвержены риску заражения ВИЧ, стали реже контактировать с теми, у кого вероятность заразиться меньше.