Уролог Гладышев объяснил, откуда берется «цистит туриста»

Уролог-андролог Владислав Гладышев рассказал, что длительная дорога сама по себе не вызывает цистит без инфекции. При этом у мужчин задержка мочеиспускания может спровоцировать обострение простатита, сообщает Life.ru .

Врачи выделяют так называемый «цистит путешественников». Его часто связывают с долгой задержкой мочи во время пробок, перелетов или других поездок.

Гладышев объяснил, что цистит имеет инфекционную природу. По его словам, в отпуске речь чаще идет либо об обострении хронической инфекции, либо о заражении новым возбудителем, а не о самой поездке как причине болезни.

Врач уточнил, что у человека без инфекции долгое ожидание в пробке или полет не вызовут цистит. Однако у мужчин задержка мочеиспускания может привести к спазму внутреннего сфинктера мочевого пузыря и обострению простатита. Из-за анатомической связи органов затем может отреагировать воспалением и мочевой пузырь.

Гладышев добавил, что у женщин цистит в поездках чаще связан с активной или беспорядочной половой жизнью. Он также отметил, что число таких пациентов растет из-за долгого стояния в пробках.

Кроме того, спровоцировать симптомы цистита может мокрый купальник. После пляжа могут появиться резь при мочеиспускании и тянущая боль внизу живота.