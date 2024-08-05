Уролог Фирсова: отечность лица может свидетельствовать о болезни почек

Уролог Дарья Фирсова рассказала, из-за чего могут появляться симметричные отеки на лице. Одна из причин — нефритический синдром, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По словам врача, зачастую данное заболевание развивается из-за воспалительного процесса в почках. У недуга существует и аутоиммунная форма.

Кроме того, отечность лица способны спровоцировать другие патологии. Так, речь идет о мочекаменной болезни, раке мочевого пузыря и пиелонефрите, добавила медик.

«Предстоит операция». Брат избитого в Феодосии боксера рассказал о его состоянии

«Ремейк 2008 года». Россиян предупредили о последствиях падения курса биткоина

Детские смерти и полный хаос. Массовые протесты в Британии напомнили о давней проблеме

Кобзари Франкенштейна. Из чего украинские декоммунизаторы создают новых истуканов?

Агрессивное безумие. Как и почему наши дети прикончат нас

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте