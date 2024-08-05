Уролог Фирсова: отечность лица может свидетельствовать о болезни почек
Уролог Дарья Фирсова рассказала, из-за чего могут появляться симметричные отеки на лице. Одна из причин — нефритический синдром, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По словам врача, зачастую данное заболевание развивается из-за воспалительного процесса в почках. У недуга существует и аутоиммунная форма.
Кроме того, отечность лица способны спровоцировать другие патологии. Так, речь идет о мочекаменной болезни, раке мочевого пузыря и пиелонефрите, добавила медик.
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