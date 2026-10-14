Уролог Дериш предупредил об опасности приема тестостерона для мышц

Бесконтрольный прием добавок с тестостероном ради роста мышечной массы опасен для здоровья и не гарантирует пропорционального увеличения силы. Об этом врач-уролог «Инвитро» Федор Дериш рассказал сайту URA.RU .

По словам эксперта, введение гормона сверх нормы здоровым мужчинам приводит к сбоям в организме. Избыток андрогенов подавляет выработку собственного тестостерона, на восстановление которой могут уйти годы. Среди других угроз специалист назвал риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за ухудшения липидного профиля, скачки давления, гинекомастию и пеепады настроения.

Дериш отметил, что заместительная терапия показана только при клиническом дефиците гормона. Большинство же популярных добавок не влияют на его уровень, поэтому для естественной поддержки формы врач рекомендовал сон, сбалансированное питание и базовые силовые нагрузки.