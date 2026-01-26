Уролог Богатырев предупредил мужчин о негативном влиянии переохлаждения на фертильность

Многие мужчины считают предупреждение «не сиди на холодном» простым нравоучение. Однако за этим советом скрываются реальные медицинские риски, подчеркнул уролог Артур Богатырев в беседе с Life.ru .

По его словам, переохлаждение вызывает спазм кровеносных сосудов, включая органы малого таза. Это приводит к нарушению местного кровотока и ослаблению иммунной защиты тканей. В результате даже безобидные бактерии способны начать бесконтрольно размножаться, вызывая воспалительный процесс.

Как пояснил медик, под удар попадают почки, мочевой пузырь и репродуктивная функция мужчины. Переохлаждение может привести к циститу и даже пиелонефриту — воспалению почек. Кроме того, нарушение кровообращения в малом тазу негативно сказывается на работе яичек, отвечающих за выработку тестостерона и производство сперматозоидов.