Уролог Белопольский заявил об опасности подогрева сидений для мужского здоровья

Уролог Александр Белопольский предупредил о вреде регулярного использования подогрева сидений для мужского здоровья. Применение соответствующей функции стоит ограничить, сообщила « Газета.ru ».

По словам врача, постоянное включение подогрева оказывает негативное влияние на состояние простаты.

«Возникает гипертермия (перегрев), что в дальнейшем может вызвать турбо-рак — быстрое развитие рака предстательной железы», — отметил медик.

Белопольский также добавил, что подогрев способен усугубить течение хронического простатита. Кроме того, повышается риск бесплодия и снижения фертильности, добавил сайт KP.RU.