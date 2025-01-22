Уролог Белопольский заявил об опасности подогрева сидений для мужского здоровья
Уролог Александр Белопольский предупредил о вреде регулярного использования подогрева сидений для мужского здоровья. Применение соответствующей функции стоит ограничить, сообщила «Газета.ru».
По словам врача, постоянное включение подогрева оказывает негативное влияние на состояние простаты.
«Возникает гипертермия (перегрев), что в дальнейшем может вызвать турбо-рак — быстрое развитие рака предстательной железы», — отметил медик.
Белопольский также добавил, что подогрев способен усугубить течение хронического простатита. Кроме того, повышается риск бесплодия и снижения фертильности, добавил сайт KP.RU.
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