Уролог Белопольский: подогрев сидений в авто опасен для женского здоровья

Постоянное использование подогрева сидений может негативно сказаться на здоровье женщины, в том числе спровоцировать различные гинекологические заболевания. Об этом предупредил уролог Александр Белопольский в интервью сайту «Газета.ru» .

По словам специалиста, когда человек выходит из автомобиля, перегрев сменяется резким переохлаждением. На этом фоне могут обостриться хронические урогинекологические болезни, передает kp.ru.

«Если у вас уже были патогены, которые вызывают цистит, то они только станут быстрее размножаться и спровоцируют заболевание», — отметил доктор.

Для минимизации возможных рисков подогрев кресел стоит включать не дольше, чем на 15 минут, рекомендовал врач Белопольский.