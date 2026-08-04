URA.RU: воздействие на акупунктурную точку «Бай-Хуэй» помогает быстро взбодриться

Существует быстрый и эффективный способ вернуть себе бодрость без кофе и энергетиков — достаточно воздействовать на точку «Бай-Хуэй», расположенную на макушке головы. Этот метод основан на древней китайской практике и помогает мгновенно повысить ясность ума и собранность, сообщил URA.RU .

Точка «Бай-Хуэй» переводится с китайского как «место тысячи встреч». В традиционной восточной медицине считается, что здесь пересекаются сто энергетических каналов. Чтобы найти ее самостоятельно, нужно провести прямую линию от кончиков ушей вверх к макушке — точка будет на пересечении этой линии с центральным меридианом головы.

Для повышения бодрости используется практика «Прояснение сознания», которая заключается в нанесении одного или нескольких легких, но звонких шлепков ладонью по точке «Бай-Хуэй». Перед выполнением практики рекомендуется растереть ладони, чтобы разогреть их и активировать кровоток. Рука должна быть расслабленной, удар наносится подушечками пальцев и частично ладонью.

Механизм действия этой техники с точки зрения физиологии объясняется легким механическим сотрясением в точке проекции родничка. Спинномозговая жидкость (ликвор) получает импульс, который волной прокатывается от головного мозга вниз по позвоночнику до копчика. Это стимулирует центральную нервную систему, вызывая прилив бодрости и обостряя реакции.