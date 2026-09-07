URA.RU: употребление алкоголя после тренировки снижает синтез мышечного белка и замедляет восстановление

Алкоголь может негативно влиять на спортивные результаты, особенно если употреблять его в период подготовки и восстановления. Об этом сообщил сайт URA.RU .

Научные исследования показывают, что употребление алкоголя в течение восьми часов после тренировки снижает синтез мышечного белка на 24–37%. Это может существенно замедлить восстановление мышц. Кроме того, алкоголь повышает уровень кортизола, снижает тестостерон и гормон роста, а также ухудшает качество сна. Для оптимального восстановления после интенсивных тренировок лучше избегать употребления алкоголя в ближайшие 48–72 часа.

Алкоголь также является мочегонным средством, что может привести к обезвоживанию. Обезвоживание на 2% массы тела снижает физическую работоспособность на 10–20%. Обезвоженные мышцы быстрее устают, повышается риск судорог и травм. Поэтому перед тренировкой или соревнованиями важно избегать употребления алкоголя за 24–48 часов.

Однако исследования показывают, что умеренное потребление алкоголя может не оказывать значимого влияния на восстановление. Доза в 0,5 грамма этанола на килограмм массы тела (около одного бокала вина или 0,5 литра пива крепостью 4–5% для человека весом 70 кг) может быть допустимой. Но важно помнить, что наибольший ущерб от употребления алкоголя фиксируется при сочетании нескольких факторов: высокоинтенсивная нагрузка, значительная доза и прием в период активного восстановления.