URA.RU сообщил, что у офисных работников боли в спине могут появиться уже к 30 годам

Боль в спине — распространенная проблема, особенно среди офисных работников, у которых болевые синдромы могут появиться уже к 30–35 годам. Основные причины таких болей — сидячий образ жизни, неправильная осанка и слабые мышцы кора, сообщил сайт URA.RU .

При острой боли врачи советуют в первые 24–48 часов прикладывать лед на 15–20 минут каждые 2–3 часа, а затем использовать согревающий компресс, например, грелку. Для облегчения состояния рекомендуются простые упражнения: прогиб спины, ягодичный мостик и поднятие прямых ног лежа на спине. Также можно использовать массажный мяч или валик для проработки мышц вдоль позвоночника.

Лучшей профилактикой болей в спине являются регулярные физические упражнения. Эффективны такие упражнения, как планка, «птица-собака», скручивания и растяжка. Важно выполнять их ежедневно, избегая резких движений.

Кроме того, для предотвращения болей важно правильно организовать рабочее место. Стол должен быть такой высоты, чтобы предплечья лежали параллельно полу. Монитор следует разместить на уровне глаз, а кресло должно поддерживать поясницу. Локти должны быть прижаты к корпусу, а запястья — прямые при использовании клавиатуры и мыши. Рекомендуется делать перерывы каждые 45–60 минут для небольшой разминки.