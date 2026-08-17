Ura.ru: смородину стоит собирать в сухую погоду

Чтобы смородина сохранила максимум полезных веществ, важно правильно выбрать время для сбора ягод и использовать подходящие способы заготовки. Ura.ru рассказал, как собирать смородину, сортировать ее и заготавливать, чтобы сохранить насыщенный аромат и витамин С.

Смородину лучше всего собирать в сухую погоду — ранним утром после высыхания росы или поздним вечером, когда спадет жара. После дождя и в сильную жару ягоды быстрее портятся и мнутся.

Черную смородину обычно снимают по отдельным ягодам, отрывая от плодоножки, а красную и белую — целыми кистями, чтобы не повредить нежные плоды. Сбор начинают с нижних веток, постепенно поднимаясь к верхушке, и используют неглубокую тару объемом 2–4 кг: плетеные корзины, широкие лотки или небольшие контейнеры. Ягоды укладывают тонким слоем, чтобы нижний ряд не помялся.

Сразу после сбора смородину перебирают, удаляя поврежденные, больные и перезревшие ягоды. Мыть их перед закладкой на хранение не рекомендуется: лишняя влага ускоряет появление плесени. Для кратковременного хранения в холодильнике смородину помещают в чистые сухие контейнеры или лотки, закрывают и держат при температуре около 0–4 °C.

Один из самых щадящих способов сохранить пользу смородины — заморозка. Чистые сухие ягоды раскладывают в один слой на подносе, замораживают, затем пересыпают в пакеты или контейнеры. Так они не слипнутся и сохранят форму.

Еще один вариант — «сырое» варенье или протертая смородина с сахаром. Ягоды перетирают с сахаром в пропорции примерно 1:1 или чуть меньше, раскладывают в чистые банки и хранят в холодильнике или морозильной камере. При таком способе витамин С сохраняется лучше, чем при длительной варке.