Многие люди страдают от болей в спине, но не всегда знают, как их лечить. Врачи выделяют несколько распространенных причин возникновения таких болей, включая остеохондроз, фасеточный и миофасциальный синдромы, пишет Ura.ru .

Остеохондроз может протекать без симптомов и обнаруживаться только при обследовании. Боль при протрузии или грыже без сдавления корешка не слишком интенсивная и усиливается при сгибании позвоночника. При сдавлении нервного корешка грыжевым выпячиванием боль становится очень интенсивной и жгучей.

При фасеточном синдроме боль ноющая и давящая, усиливается по утрам и вечерам. В острый период мышечного спазма боль постоянная и мучительная, а при хроническом течении проявляется дискомфортом в пораженной мышце.

Врачи определяют несколько причин возникновения болей в спине. Среди них — избыточный вес, неправильная техника ходьбы и бега, ношение обуви на высоких каблуках или без каблуков, сидячая работа в офисе и долгое пребывание за рулем. Также боли могут быть вызваны сколиозом, лордозом, болезнями нервной системы и другими факторами.

Избавиться от боли помогают медикаментозная терапия, лечебная физкультура (ЛФК), виброакустическая терапия (фонирование) и мануальная терапия. Медикаментозная терапия снижает воспаление и ослабляет болевые проявления, но имеет побочные эффекты. ЛФК стимулирует кровоснабжение и лимфоток, укрепляет мышечный каркас и снимает мышечный спазм. Фонирование позволяет избавиться от боли и мышечного спазма, а мануальная терапия сочетается с традиционными методами лечения спины.