Ura.ru: ополаскиватели для рта могут повысить давление при частом применении

Регулярное использование ополаскивателей для рта может нарушить микрофлору и связано с повышением давления, следует из данных исследований. Антисептические средства стоит применять по назначению стоматолога, сообщает Ura.ru .

Исследования выявили связь между применением ополаскивателя дважды в день и повышением артериального давления на 2–3 мм ртутного столба. Антисептики могут уничтожать бактерии, участвующие в регуляции сосудистого тонуса.

Спиртосодержащие средства при длительном использовании раздражают слизистую. Исследования также указывают на возможную связь частого применения таких ополаскивателей с риском некоторых видов рака полости рта и пищевода. Риск возрастает при использовании средства более двух раз в день в течение нескольких лет.

Ополаскиватель не заменяет чистку зубов и создает лишь временное ощущение свежести. Спирт, агрессивные антисептики и лаурилсульфат натрия могут вызвать сухость и раздражение слизистой, а также нарушить баланс микрофлоры.

Стоматолог может назначить хлоргексидиновый ополаскиватель после операций на деснах, при пародонтите или гингивите. Обычно его применяют дважды в день после чистки зубов курсом 7–14 дней.

Для ежедневной гигиены рекомендуют чистить зубы дважды в день пастой с фторидом натрия, использовать нить или ирригатор. Для свежести можно выбирать бесспиртовые средства с ксилитом, экстрактами трав или фтором.