Ura.ru: не стоит идти в баню сразу после обильного приема пищи

Посещение бани стало для многих россиян привычным делом — в среднем раз в неделю они отправляются в парную ради здоровья, расслабления и отдыха. Однако чтобы банные процедуры приносили пользу, а не вред, важно соблюдать определенные правила поведения в парной, пишет Ura.ru .

Перед посещением парной рекомендуется дать организму время адаптироваться. Не стоит идти в баню сразу после обильного приема пищи, употребления алкоголя или интенсивных физических нагрузок. Это может увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Перед заходом в парную желательно принять теплый душ без использования мыла, снять украшения и тщательно вытереть тело полотенцем. Для защиты головы следует использовать банную шапочку. Также перед парной можно выпить немного теплой воды или травяного чая.

Для максимальной пользы от банных процедур рекомендуется чередовать время пребывания в парной с периодами отдыха. В перерывах между заходами следует восполнять потерю жидкости. Первый заход в парную обычно длится 5–7 минут, последующие — 8–10 минут. Общее время нахождения в парной за одно посещение не должно превышать примерно 30 минут.

Выбор веника также важен. Хороший веник должен быть упругим, ароматным, без признаков плесени и затхлого запаха. Новичкам рекомендуется выбирать мягкие веники, например, березовый или дубовый. Хвойные и эвкалиптовые веники обладают более выраженным ароматом и воздействием, поэтому их следует использовать с осторожностью.