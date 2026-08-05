URA.RU напомнил, что ротавирус начинается с высокой температуры, слабости и ломоты

Летом, когда продукты быстро портятся из-за жары, легко столкнуться с пищевым отравлением или кишечной инфекцией. Важно знать, как различить обычное отравление и ротавирус, чтобы выбрать правильное лечение, сообщил сайт URA.RU .

При отравлении несвежими продуктами симптомы обычно появляются через 2–6 часов после еды. Они включают тошноту и боль в желудке. Температура при этом может быть незначительной или отсутствовать.

В случае ротавируса болезнь начинается с высокой температуры до 38–39 градусов, ломоты и слабости, напоминающих грипп. Респираторные проявления, такие как першение в горле, подтверждают вирусную природу заболевания.

Визуальный осмотр стула может помочь в первичном определении болезни. Водянистый стул желтого или светло-коричневого цвета без крови и слизи с высокой вероятностью указывает на ротавирус. При наличии примесей, зелени или пены необходимо срочно сдать бакпосев, чтобы поставить точный диагноз.

Самое опасное при ротавирусе — обезвоживание. Чтобы избежать его, важно восполнять запас электролитов специальным раствором из воды, сахара и соли. Температуру можно сбивать нестероидными противовоспалительными средствами. Если рвота не позволяет пить жидкость, требуется госпитализация и постановка капельницы.

Для защиты от вируса необходимо соблюдать правила гигиены: мыть руки с мылом не менее 20 секунд, избегать использования мокрых полотенец, где инфекция может сохраняться до суток. Дверные ручки и смесители рекомендуется протирать раствором хлорки, а воду обязательно кипятить.