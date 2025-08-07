Ura.ru: морошка помогает снизить риск хронических заболеваний и замедлить старение

Морошка, известная как «арктическая малина» и «северный апельсин», ценится за свои полезные свойства. Она содержит много витаминов и микроэлементов, что делает ее популярной среди профессиональных сборщиков ягод. Об этом сообщило Ura.ru.
По содержанию витамина С и каротина морошка превосходит апельсины и морковь. Употребление оранжевых плодов помогает укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи и поддержать зрение. Ягода также содержит фосфор, кальций и железо, которые способствуют укреплению костей и поддержанию кровообращения. Кроме того, к плюсам ягоды относятся снижение вероятности развития хронических недугов и замедление процессов старения.
Рекомендуемая суточная норма морошки — 30–50 граммов. Важно помнить о качестве ягод: они впитывают загрязнения из почвы и воды, поэтому собирать их лучше в экологически чистых районах.
