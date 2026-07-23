Ura.ru: масло черного тмина стимулирует выработку желудочного сока и улучшает перистальтику кишечника

Масло черного тмина известно своими полезными свойствами благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов. Оно может быть полезно для улучшения пищеварения, борьбы с инфекциями и снижения веса, но важно соблюдать умеренность в его употреблении, пишет Ura.ru .

Масло стимулирует выработку желчи и желудочного сока, улучшает перистальтику кишечника и может служить средством для повышения аппетита. Кроме того, оно снижает метеоризм и обладает антисептическими свойствами, поэтому его применяют для лечения порезов, рваных ран, ушибов и ссадин.

Бактерицидные свойства масла позволяют применять его при лечении ряда инфекционных заболеваний, включая диарею и холеру. Оно эффективно против инфекций в желудочно-кишечном тракте и мочеполовой системе. Также масло обладает мочегонным эффектом и помогает выводить токсины из организма.

Для женщин масло может быть полезно для поддержания регулярности менструального цикла и улучшения лактации. Благодаря содержанию витамина Е, калия и магния масло черного тмина помогает предотвратить нервозность, тревожность и стресс.

Дозировка масла для детей и взрослых различается. Детям можно давать масло только с шести лет — по половине чайной ложки один раз в день. Взрослые принимают по чайной ложке утром натощак и вечером за час до еды, запивая половиной стакана воды с ложкой меда или морковным соком. Курс длится 3–4 месяца, при необходимости его можно повторить после двухмесячного перерыва.