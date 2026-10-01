Ura.ru: лимон, чеснок, лук не являются иммуномодуляторами и не способны резко укрепить иммунитет

Медики развеяли популярные мифы о лечении простуды народными методами. По их словам, большинство домашних средств не устраняют вирус, а дают лишь временный или психологический эффект. Об этом пишет Ura.ru .

Лимон, чеснок, лук и мед полезны как часть рациона, но не являются иммуномодуляторами и не способны резко укрепить иммунитет. Аллицин в чесноке уничтожает вирусы и бактерии в пробирке, однако в организме человека он не останавливает размножение вируса. В больших количествах эти продукты могут вызвать аллергию или проблемы с желудком.

Закаливание и баня стимулируют иммунитет, но подходят не всем: есть заболевания, при которых баня противопоказана, а при недомогании процедуры могут ухудшить состояние.

Теплое питье — молоко, чай, морсы, компоты и куриный бульон — врачи одобряют: оно помогает избежать обезвоживания при заложенности носа. Молочные продукты содержат белки, витамины группы B, микро- и макроэлементы. Мед уменьшает симптомы кашля и разрешен детям старше одного года, но может вызвать аллергию.

Дыхание над паром вареной картошки не избавит от инфекции: эффект такого метода только психологический. Горчичники дают локальное прогревание и стимулируют кровообращение в легких, но научных доказательств их пользы при простуде нет.

Мороженое при больном горле медики не запрещают: холод снижает отек и временно облегчает боль и дискомфорт. Однако лакомство не лечит простуду, а сахар и стабилизаторы не помогают выздоровлению.