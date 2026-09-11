Ura.ru: городские фонтаны могут стать источником инфекций и удара током

В фонтанах создаются условия для размножения легионеллы, которая вызывает тяжелую пневмонию. Насосы образуют водяной аэрозоль, и находящиеся рядом люди могут его вдыхать. Риск выше в теплых замкнутых системах с рециркуляцией воды.

Еще одной угрозой называют синегнойную палочку. Она может попадать в воду из биопленки внутри труб и проникать в организм через поврежденную кожу. Бактерия способна вызывать дерматит, фолликулит и наружный отит. На поверхностях также встречаются стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка, норовирус и вирус гриппа А.

Дети особенно уязвимы из-за частого контакта с водой и риска случайно ее проглотить. Купание может привести к кишечным и респираторным инфекциям, а попадание воды в уши — к отиту. Кроме того, неисправные насосы, подсветка или заземление создают риск поражения током.