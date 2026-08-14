URA.RU: частые эпизоды сонного паралича могут быть связаны с нарколепсией

Около 30–40% людей хотя бы раз в жизни испытывали сонный паралич. Это состояние возникает на границе бодрствования и сна, чаще при пробуждении, реже при засыпании, сообщил URA.RU .

Во время фазы быстрого сна мозг блокирует двигательную активность, чтобы человек не воспроизводил сновидения физически. При сонном параличе сознание пробуждается раньше, чем восстанавливается мышечный тонус.

Человек полностью осознает окружающую обстановку, но не может пошевелиться или позвать на помощь. Это состояние не является галлюцинацией в классическом смысле, хотя часто сопровождается яркими визуальными или слуховыми образами.

Сам по себе сонный паралич не опасен для здоровья: он не приводит к остановке дыхания или сердцебиения и не наносит прямого вреда организму. Однако сильный панический страх, ощущение удушья и чувство присутствия постороннего могут вызвать серьезный эмоциональный стресс и тревожные расстройства.

При регулярных приступах необходимо обратиться к сомнологу или неврологу для исключения скрытых патологий. Частые эпизоды могут быть связаны с нарколепсией или другими нарушениями сна.

Основные провокаторы сонного паралича — хронический недосып, нерегулярный режим сна, сменная работа и частые перелеты с изменением часовых поясов. Значительную роль играют стресс, тревожные и депрессивные расстройства, посттравматический стресс, а также употребление алкоголя, наркотиков или некоторых лекарств перед сном.