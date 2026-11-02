Ura.ru: чашка теплого какао вечером помогает снять напряжение благодаря анандамиду

Анандамид в какао взаимодействует с рецепторами эндоканнабиноидной системы, вызывая чувство успокоения, но действует значительно мягче каннабиноидов. Теплый напиток сам по себе работает как ритуал, замедляя темп вечера. В составе также есть магний для расслабления мышц, теобромин для расширения сосудов, а триптофан и полифенолы помогают вырабатывать гормоны «счастья» и «сна».

При этом какао — не снотворное и не лекарство. При постоянной бессоннице или тревожности разумнее обсудить это с врачом. В напитке есть кофеин в небольших количествах, поэтому людям с повышенной чувствительностью лучше пить его за несколько часов до сна. Предпочтение стоит отдавать натуральному какао, а не быстрорастворимому.