При выборе дыни важно учитывать несколько критериев, чтобы быть уверенным в ее спелости и сочности. Подробнее сообщило Ura.ru .

Первый признак — это аромат. У качественной дыни должен быть сладковатый запах с медовыми или цветочными оттенками. Если характерный запах отсутствует, это может указывать на недозрелость. Слишком интенсивный аромат может говорить о начале порчи из-за перезревания.

Чтобы проверить спелость, можно постучать по дыне. Звук у зрелого плода должен быть глухим, что свидетельствует о наличии сочной мякоти. Звонкий звук указывает на избыточное содержание воды и недостаточную спелость.