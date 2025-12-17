Употребление крови для повышения гемоглобина назвали неэффективным и опасным

Кровь содержит в себе большое количество различных белков, вызывающих раздражение слизистой желудка, что приводит к воспалению. Так в комментарии 360.ru доктор медицинских наук и педиатр Одинцовской областной больницы Павел Бережанский оценил историю московского подростка, выпившего собственную кровь для повышения уровня гемоглобина.

Он не исключил, что поверивший трендам TikTok юноша проводил операцию по забору крови в нестерильных условиях, а значит, туда могли попасть различные бактерии.

«Кровь — питательная среда даже для условно патогенной флоры, которая живет у нас в носоглотке, поэтому она быстро может начать размножаться, а при всасывании токсических веществ происходит поражение печени и почек, что нарушает обмен веществ», — заявил Бережанский.

Врач добавил, что раздражающие слизистую желудка белки, которые содержатся в крови, увеличивают проникаемость опасных веществ, а вены и сосуды разносят их по всему организму.

«Из-за этого начинается нарушение работы эндокринной системы: надпочечники вырабатывают большое количество гормонов стресса, влияющих на работу вегетативной нервной системы, что нарушает обмен веществ и провоцирует резкий коллапс сосудов. А это уже летальный исход», — подчеркнул Бережанский.

Педиатр обратил внимание, что сама попытка повысить гемоглобин употреблением крови — занятие бесполезное, потому что его разрушат слюна и желудочный сок. Врач пояснил, что для усвоения гемоглобина необходимо одновременно принимать витамины B9, B12 и C.

«Обычно они содержатся в пище. Когда мы лечим анемию, то всегда говорим: сначала поешьте, чтобы потом принять железо. Потому что без витаминов все просто пройдет транзитом и не усвоится», — добавил собеседник 360.ru.

О госпитализации выпившего собственную кровь подростка сообщил Telegram-канал Shot. Экспериментатора с рвотой и температурой доставили в одну из московских больниц. Пациент признался врачам, что таким образом пытался поднять уровень гемоглобина. Совет он увидел в TikTok.