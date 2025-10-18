Университет Ноттингема: кефир и пищевые волокна — эффективные продукты в борьбе с воспалением
Специалисты из Университета Ноттингема провели исследование и выяснили, что регулярное употребление ферментированного кефира в сочетании с пищевыми волокнами может эффективно бороться с хроническим воспалением. Об этом написал Journal of Translational Medicine.
В журнале опубликованы результаты шестинедельного эксперимента, где добровольцы принимали симбиотическую добавку — кефир, обогащенный пребиотиками. Участники продемонстрировали снижение ключевых маркеров воспаления в крови и улучшение самочувствия, написал MK.RU.
Авторы работы объясняют успех синергией компонентов: пищевые волокна создают питательную среду для пробиотических культур кефира, усиливая микробную активность и повышая выработку короткоцепочечных жирных кислот. Эти вещества играют важную роль в регуляции иммунной системы и подавлении воспалительных процессов.