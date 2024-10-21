Университет Лобачевского: йодная сетка не поможет определить дефицит микроэлемента

Пресс-секретарь Университета Лобачевского Алексей Никонов развеял миф об эффективности популярного народного метода. Речь идет об использовании йодной сетки, сообщило «Время Н».

По словам эксперта, способ, при котором на кожу наносят соответствующее средство и следят за скоростью впитывания, на самом деле не работает. Дефицит микроэлемента таким образом не определить.

Никонов также напомнил, что нехватка йода провоцирует снижение иммунитета и задержку роста у детей. Кроме того, среди последствий — сильная утомляемость и ухудшение памяти.

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