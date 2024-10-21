Университет Лобачевского: йодная сетка не поможет определить дефицит микроэлемента

Пресс-секретарь Университета Лобачевского Алексей Никонов развеял миф об эффективности популярного народного метода. Речь идет об использовании йодной сетки, сообщило « Время Н ».

По словам эксперта, способ, при котором на кожу наносят соответствующее средство и следят за скоростью впитывания, на самом деле не работает. Дефицит микроэлемента таким образом не определить.

Никонов также напомнил, что нехватка йода провоцирует снижение иммунитета и задержку роста у детей. Кроме того, среди последствий — сильная утомляемость и ухудшение памяти.