Университет Лобачевского: йодная сетка не поможет определить дефицит микроэлемента
Пресс-секретарь Университета Лобачевского Алексей Никонов развеял миф об эффективности популярного народного метода. Речь идет об использовании йодной сетки, сообщило «Время Н».
По словам эксперта, способ, при котором на кожу наносят соответствующее средство и следят за скоростью впитывания, на самом деле не работает. Дефицит микроэлемента таким образом не определить.
Никонов также напомнил, что нехватка йода провоцирует снижение иммунитета и задержку роста у детей. Кроме того, среди последствий — сильная утомляемость и ухудшение памяти.
Встречу главы округа Собакина с семьями погибших бойцов СВО провели в Чехове
Неопознанные объекты заметили возле спутника Intelsat
Восстановление подачи тепла обсудили в Чехове с главой округа
Москвичка с ребенком напала на таксиста в Сочи
Пьяная женщина-водитель протаранила 10 машин в Мытищах
Научно-просветительский лекторий о меценатстве пройдет в Коломне 25 октября
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте